RTL NITRO 00:00 bis 00:30 Comedyserie King of Queens Die verkaufte Schwester USA 2001 HDTV Als er bei einer Paketzustellung zum ersten Mal einen hochauflösenden High-Definition-Fernseher sieht, verliebt Doug sich spontan bis über beide Ohren in das prächtige Gerät. Er ist so angetan von dem Flimmerkasten, dass er den kommenden Superbowl unbedingt auf einem solchen Gerät sehen will. Doch die dafür nötige Anschaffung der Kiste schlägt aus mehrerlei Gründen fehl. Aber Doug gibt selbstverständlich nicht auf und wittert Morgenluft, als er erfährt, dass Carries Chef Pruzan auf seine Schwester Stephanie steht. Weil Pruzan obendrein einen High-Def-Fernseher besitzt, ist die Sache sonnenklar: Doug muss nur seine Schwester mit Carries Chef verkuppeln und der Superbowl kann kommen! Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Nancy Cassaro (Mrs. Horowitz) Dick Enberg (er selbst) Lou Ferrigno (er selbst) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Ilana Wernick Altersempfehlung: ab 12