RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Modern Family Der Besuch der durchgeknallten Dame USA 2014 2016-10-20 02:15 HDTV Merken Mitchell ist zwar alles andere als begeistert, als seine neue Kollegin Brenda ihn bittet, ein paar Tage bei ihnen wohnen zu dürfen, da sie gerade eine Ehekrise durchmacht, sagt schließlich aber doch zu. Schon am ersten Abend droht die Situation zu eskalieren: Brenda ist betrunken und will unbedingt auf der neuen weißen Couch schlafen, die Cam und Mitch sich selbst zur Hochzeit geschenkt haben. Anstatt einfach mit ihr zu sprechen, lassen sich die beiden so einiges einfallen, um zu verhindern, dass sie sich dem Sofa nähert. Seit einigen Tagen liegt bei den Dunphys jeden Tag eine Rose im Briefkasten. Alle Familienmitglieder gehen davon aus, dass Haley wieder einmal einen heimlichen Verehrer hat. Als Alex ihrer Familie verkündet, dass sie einen Freund namens Alec hat, sind die anderen überrascht. Eine Reihe unglücklicher Zufällen führt jedoch dazu, dass die anderen schließlich glauben, Alex hätte sich ihren Freund nur ausgedacht. Gloria geht derweil mit Jay zu einer Hundeparty, fühlt sich unter den ganzen Hundeliebhabern jedoch überhaupt nicht wohl. Daher nutzt sie die erstbeste Gelegenheit, um die Party zu verlassen. Zu Hause redet ihr jedoch Manny ins Gewissen und kann sie davon überzeugen, zurück zur Party zu gehen. Jay freut sich darüber allerdings nicht - schließlich hatte er insgeheim gehofft, Gloria am folgenden Tag dann nicht zu ihrem Picknick begleiten zu müssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Fred Savage Drehbuch: Steven Levitan, Steven Levitan, Christopher Lloyd , Chuck Tatham Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 85 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 70 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 55 Min.