RTL NITRO 20:15 bis 20:40 Comedyserie King of Queens Folge: 62 Hokuspokus, unsichtbar USA 2001 2016-10-20 23:40 HDTV Doug und Carrie werden zur Hochzeit ihrer Freunde Guy und Lisa eingeladen. Sie haben aber absolut keine Lust, nach Maryland zu fahren. Deshalb bitten die beiden Deacon und Kelly um einen Freundschaftsdienst. Die beiden sollen bei der Hochzeitsfeier dafür sorgen, dass es so wirkt, als seien Doug und Carrie anwesend. Sie sollen ihre Tischkarten wegnehmen und von Dougs und Carries Teller essen. Der Plan fällt jedoch ins Wasser, weil Deacons Sohn krank wird. So bleibt Doug und Carrie nichts anderes übrig, als sich auf den Weg nach Maryland zu machen. Doch als die beiden endlich nach fünfstündiger Fahrt dort ankommen, schaffen sie es gerade noch, dem davon fahrenden Brautpaar nachzuwinken. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Michael Blieden (John) Tom Chick (Guy) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith