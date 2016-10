RTL NITRO 00:45 bis 02:40 Actionfilm Wächter des Tages RUS 2006 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Etwa ein Jahr nach den Ereignissen von "Wächter der Nacht" bemüht sich Anton, ein Heller Anderer mit dunkler Vergangenheit, die Mächte der Dunkelheit in Schach zu halten. Eine harte Aufgabe - vor allen Dingen seit sein Sohn Jegor auch noch zur finsteren Seite übergelaufen ist. Anton holt damit ein alter Fehler ein. Denn der damals noch ungeborene Jegor wurde den Dunklen Anderen erst zugänglich, weil Anton einst versucht hatte, seine Ex-Freundin mit dunkler Magie zu verfluchen. Nun steht Jegor in Diensten von Dunkelfürst Zavulon, der ihn unter seine Fittiche genommen hat. Doch damit nicht genug, denn Anton muss sich auch noch der Ausbildung der telekinetisch begabten Svetlana widmen. Als Anton dann auch noch beschuldigt wird, ein Nachtgeschöpf ermordet zu haben, eskaliert die Situation. Zavulon entsendet seine Armeen zur Machtübernahme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Konstantin Chabenski (Anton) Marija Poroschina (Swetlana) Wladimir Menschow (Geser) Galina Tjunina (Olga) Wiktor Werschbizki (Zavulon) Schanna Friske (Alisa) Dmitri Martynow (Jegor) Originaltitel: Dnevnoy dozor Regie: Timur Bekmambetov Drehbuch: Timur Bekmambetov Kamera: Sergei Trofimov Musik: Yuri Poteyenko Altersempfehlung: ab 16