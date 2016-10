RTL NITRO 22:45 bis 00:45 Actionfilm Sucker Punch USA, CDN 2011 2016-10-18 03:40 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil sich die junge Baby Doll gegen die sexuellen Übergriffe ihres Stiefvaters gewehrt hat und durch einen tragischen Unfall zudem Mitschuld am Tod ihrer Schwester trägt, wird sie in die Psychiatrie Lennox House in Vermont eingewiesen. Dort soll schon in wenigen Tagen eine Lobotomie an dem apathisch wirkenden Mädchen durchgeführt werden, ein höchst zweifelhafter Eingriff. In der Nervenheilanstalt eingesperrt wie in einem Gefängnis, findet Baby Doll einzig und allein in ihren Gedanken noch einen geeigneten Zufluchtsraum. Dort erscheint ihr der Ort wie ein burleskes Bordell, aus dem sie erst recht um jeden Preis fliehen möchte. In der Welt ihrer Fantasie findet sie jedoch auch vier Freundinnen als Verbündete, mit denen sie gemeinsam den Kampf um die Freiheit annimmt: Doch zuvor müssen die fünf jungen Frauen fünf geheimnisvolle Prüfungen bestehen und darin jeweils einen Gegenstand erobern, will Baby Doll die Heilanstalt noch vor der drohenden Gehirnoperation wieder verlassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Browning (Baby Doll) Abbie Cornish (Sweet Pea) Jena Malone (Rocket) Vanessa Hudgens (Blondie) Jamie Chung (Amber) Carla Gugino (Dr. Vera Gorski) Oscar Isaac (Blue Jones) Originaltitel: Sucker Punch Regie: Zack Snyder Drehbuch: Zack Snyder, Steve Shibuya Kamera: Larry Fong Musik: Tyler Bates, Marius De Vries Altersempfehlung: ab 16