TLC 04:25 bis 05:05 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Mörderisches Vergnügen USA, D 2015 Merken Basketballspielerin Erika Grace und Navy Seal Benjamin Sifrit sind wie für einander gemacht. Beide sind ehrgeizig, erfolgreich und so in einander verliebt, dass sie nach drei Wochen spontan in Las Vegas heiraten. Nachdem Benjamin unehrenhaft aus der Navy entlassen wird, zieht das Paar ins Haus von Erikas reichen Eltern und gerät auf die schiefe Bahn: Beide nehmen harte Drogen, schmuggeln Medikamente aus Mexiko ein, knacken Geldautomaten und gehen auf Raubzüge. Wichtiger als das Geld ist den beiden jedoch der Nervenkitzel. Die zwei sehen sich als eine Art Bonnie und Clyde und haben ihren Spaß am Verbrechen, bis sie auf einem Kurzurlaub ein junges Pärchen kennenlernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins

