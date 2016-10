TLC 23:55 bis 00:45 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Die Carrs USA 2014 Merken Nach einem schweren Schicksalsschlag lassen sich die Eltern von Reginald und Jonathan Carr scheiden. Die kleinen Jungs werden von der Mutter vernachlässigt und sind auf sich allein gestellt. Sie beginnen schon im Grundschulalter zu trinken, stumpfen seelisch ab. Als Jonathan mit sieben Jahren einen Selbstmordversuch verübt, sollen die beiden von einer Tante erzogen werden, doch der Versuch scheitert. Jahre später ziehen die Brüder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Stadt Wichita, um hier Geld zu machen. Doch eines Nachts passiert die Katastrophe: Vier fast nackte Leichen werden auf einem Sportplatz gefunden. Doch eine Frau hat überlebt und berichtet von ihrem Martyrium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chrislene Bright (Janice Harding) Cody Heuer (Aaron Sander) Sarah Lomke (Monica Fleming) Deirdre McCullagh (Nurse) Thomas C. McKee (Bullied Kid) Matthew Shea (Jason Befort) Marisa Tasheuras (Heather Muller) Originaltitel: Evil Kin