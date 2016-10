TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Höllischer Nachbar D 2016 Merken Lois Pearson ist eine Eigenbrötlerin, die allein in ihrem Haus in Weatherford, Texas, lebt. Sie war nie verheiratet, ist kinderlos und möchte keine Beziehung, schon gar nicht mit Jeffrey Maxwell, einem Nachbarn, der seit Jahren für Lois schwärmt. Doch Jeffrey gibt nicht auf und bittet die alleinstehende Frau immer wieder um Dates, die sie regelmäßig ablehnt. Eines Tages will er wieder mit ihr ausgehen und reagiert unerwartet feindselig, als Lois nein sagt. Dann verschwindet Jeffrey spurlos - bis er sechs Jahre später wieder in Lois Garten steht. Er fesselt die Frau, entführt und verschleppt sie in ein Haus in Corsicana. Dort erwartet Lois unvorstellbares Grauen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Your Worst Nightmare

