TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Neues Team neues Glück USA 2013 Ami James hat sich von Shop-Managerin Jessica, Robear und Lehrling Billy getrennt, weil die drei andere Wege gehen wollten. Nun hat er seine "Wooster Street"-Crew mit neuen Leuten aufgestockt: Tattoo-Künstler Lee Rodriguez, Amys alter Freund Mike Diamond und sein Kollege Yoji, den er aus Miami einfliegen lässt, sind ab sofort am Start. Doch werden die Jungs auf dem harten New Yorker Pflaster bestehen können? Megan Massacre hat inzwischen ein echtes Problem, weil Kundin Monique nur Portugiesisch spricht. Wie gut, dass ihr attraktiver brasilianischer Kollege Rodrigo als Dolmetscher aushilft. Originaltitel: NY Ink