TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Mama Alicia - schick wie nie zuvor GB 2012 Alicia und Jaime hatten sich vor 13 Jahren bei einem Blind Date kennengelernt, sind inzwischen verheiratet und von England in die USA gezogen. Doch dieser Umzug und die Geburt der Kinder haben drastische Auswirkungen auf Alicias Kleidungsstil. Da sich die junge Frau nicht mehr um ihr Äußeres kümmert, will Jaime ihre Garderobe umkrempeln. Zwei Dutzend alte Jogginghosen, ausgeleierte T-Shirts und Pullover werden aussortiert - doch dann muss Jamie für modischen Ersatz sorgen. Mit 6000 Euro Budget geht es auf die Shoppingmeile. Der überforderte Ehemann hat nur ein paar Stunden Zeit und keinen Schimmer, was er für Alicia kaufen soll. Originaltitel: Your Style in His Hands