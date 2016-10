TLC 12:20 bis 12:50 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Tante Annas Lieblingsmenü USA 2011-2012 Merken Viele Lieblingsgerichte von Buddy stammen aus der Küche seiner Tante Anna. Doch bislang hat sie ihre unvergleichlichen Rezepte nicht mit der Familie geteilt. Heute allerdings weiht Anna Buddy in einige ihrer bislang geheimen Zutatenlisten ein und lässt ihn an der Zubereitung ihrer handgemachten Manicotti und Hühnchen mit Essig-Paprika teilhaben. Ergänzt durch einen frischen Spinat-Mandarinen-Salat gibt Buddy diesem Menü seine besondere Note. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore