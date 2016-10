TLC 07:45 bis 08:30 Dokusoap In 90 Tagen zum Altar Zukunftspläne USA 2015 Merken Alexei aus Israel tut sich mit der Umstellung schwer. Der Umzug nach Florida ist für den 27-Jährigen ein echter Kulturschock, außerdem vermisst er seine Familie und Freunde. Um ihren Liebsten auf andere Gedanken zu bringen, geht Loren mit ihm an den Strand - und kommt dort auf eine Idee: Der attraktive, gut gebaute Rettungsschwimmer soll künftig als Unterwäschemodel arbeiten und damit Geld in die Kasse bringen. Thailänderin Noon hat inzwischen genug von der verlotterten Männer-WG ihres Verlobten und will das Haus verlassen. Mark und Nikki überlegen, ob eine Heirat zwischen ihnen tatsächlich erfolgversprechend ist, und Aleksandras Heimweh nach Prag wird immer größer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 90 Day Fiancé

