TLC 06:15 bis 06:40 Dokusoap Die Brautjungfern - Streit ums Kleid Das Schwiegermonster USA 2012 Merken Laurin ist eine unentschlossene Braut mit einer sehr energischen Schwiegermutter. Die wünscht sich lange Kleider für die Brautjungfern, die Braut dagegen kurze. Hat Loris Team eine passende Lösung parat, so dass alle zufrieden sind? Einen ähnlichen Kampf erlebt Braut Christina mit ihrer störrischen Schwester. Obwohl alle Brautjungfern in Grün gekleidet sind, möchte die Schwester einen eigenen Auftritt in Pink. Als Trauzeugin besteht sie auf ihrem Sonderstatus, was aber Christina überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wer setzt sich durch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Bridesmaids

