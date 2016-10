TLC 04:05 bis 04:25 Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Alles andere als heilig USA 2014 Merken Die Stones sind eine amerikanische Bilderbuchfamilie. Randy und Teresa waren bereits in der Highschool ein Traumpaar, haben nach ihrem Abschluss zwei wunderbare Kinder bekommen und sind beruflich erfolgreich. Ihr Leben ist perfekt - bis Teresa ihren Ehemann eines Nachmittags tot in seinem Büro findet. Randy Stone wurde ermordet. Da der freundliche Familienvater keinerlei Feinde hatte, tappt die Polizei im Dunkeln. Erst ein zusammengeknüllter Brief unter dem Schreibtisch des Opfers bringt die Ermittler auf eine Spur. Doch das Netz aus Lügen und Intrigen, das sich plötzlich auftut, scheint so gar nicht zu dem gottesfürchtigen Randy zu passen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redrum