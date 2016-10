TLC 02:10 bis 02:55 Krimiserie True Nightmares Eine Braut für die Ewigkeit USA 2015 Merken Dr. Carl von Cosel kümmert sich sehr um seine Patienten, aber keine liegt ihm so am Herzen wie Elena de Hoyos, die an Tuberkulose erkrankt ist. Der Doktor behandelt sie fast täglich, doch in den 1930er Jahren sind die medizinischen Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Die schöne Elena ist zu schwach, um die Krankheit zu besiegen. Als die junge Frau stirbt, scheut der Arzt keine Kosten, um sie zur letzten Ruhe zu betten und errichtet sogar ein Mausoleum. Eines Tages macht ihre Schwester eine schockierende Entdeckung: Dr. von Cosel hat die Leiche seiner Lieblingspatientin aus dem Grab geholt und mit nach Hause genommen, um seine Braut für die Ewigkeit zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: True Nightmares