TLC 20:15 bis 21:05 Dokusoap Long Island Medium Wer ist denn das? USA 2015 Merken Theresa Caputo macht bei ihren Séancen auch Überraschungsbesuche. Doch in diesem einstündigen Special ist das Medium aus Long Island in verschiedenen Verkleidungen unterwegs, um unerwartet und unerkannt bei ihren Kunden zu erscheinen. Zuerst verkleidet sie sich als Kellnerin und überrascht eine Frau, die Kontakt zu ihrer toten Mutter aufnehmen möchte. Beim zweiten Besuch erscheint sie in Krankenschwesterntracht, und last but not least als Mann verkleidet, um einige Damen bei einer Party zu überraschen: Um authentisch auszusehen, wendet sich Theresa an Drag King Murray Hill. Mit seiner Unterstützung und den richtigen Accessoires ist die Illusion fast perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium