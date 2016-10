TLC 17:55 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Kody steigt in den Ring USA 2011 Merken Nachdem die Frauen ihren Spaß hatten, ist in dieser Folge Kody an der Reihe: Ein Abend unter Männern auf dem Las Vegas Strip ist angesagt. Zuerst besucht er mit seinen Freunden ein Mixed Martial Arts-Trainingscenter, wo der 45-Jährige mit einem professionellen MMA-Kämpfer in den Ring steigt und seine Wrestling-Fähigkeiten testet. Beim Abendessen wird es privat: Kodys Kumpel wollen nämlich genau erfahren, wie ein Leben mit vier Frauen so abläuft, und der eingefleischte Polygamist nimmt kein Blatt vor den Mund. Zuhause geht es beschaulicher zu: Da Robyns Baby bald zur Welt kommt, muss das Kinderzimmer eingerichtet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives