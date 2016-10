TLC 11:55 bis 12:25 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Calzoni und Zeppole USA 2011-2012 Merken Für Buddy Valastro und seinen Cousin Frankie Amato gibt es nichts Schöneres als traditionelle italienische Volksfeste mit ihren duftenden Essensständen. Schon als kleine Jungs waren die beiden so oft wie möglich auf Jahrmärkten unterwegs. Doch inzwischen muss Buddy seine Küche gar nicht mehr verlassen, wenn er Kirmes-Flair erleben will: Zusammen mit Frankie bereitet er in dieser Episode Mini-Pizza Calzone, knuspriges Schmalzgebäck und saftige Wurst-Paprika-Sandwiches zu, die auf jedem Straßenfest echte Verkaufsschlager wären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Amato Jr. (Himself) Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore