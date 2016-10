TLC 05:55 bis 06:15 Dokusoap Mein Traum in Weiß Hochkarätig USA 2011 Merken Autumn ist eine schöne Blondine mit teurem Geschmack. Und ihr Verlobter Sonny ist bereit, jeden Preis zu zahlen, um sie glücklich zu machen. Doch sein Budget ist am Limit: 500.000 Dollar hat der Bräutigam bereits ausgegeben, um für die Hochzeit ein echtes Märchenschloss mit allem Drum und Dran zu mieten. Und jetzt will Autumn auch noch zwei Brautkleider haben, eines für die Trauung und eines für den Empfang. Nachdem sie die exklusivsten Designerstücke anprobiert hat, entscheidet sich Autumn für zwei Modelle, die so teuer sind, dass selbst dem spendablen Sonny die Kinnlade herunterfällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

