TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Ariel, der als Waisenjunge in einem chilenischen Kinderheim aufwuchs, hat seinen größten Wunsch endlich realisieren können: Nach jahrelanger Suche hat er seine Schwester Yamilet gefunden. Zusammen bereiten die Geschwister ihre Rückkehr nach Chile vor, um dort ihre Familie zu treffen und das Waisenhaus zu besuchen, in dem sie die ersten sieben Jahre ihres Lebens verbracht hatten. Findling Sara, die als Baby vor 44 Jahren ausgesetzt wurde, hofft auf die Hilfe der Wissenschaft, um leibliche Verwandte zu finden. Und Carrie, die endlich ihren Vater gefunden hat, bereitet sich nun auf die nächste - hochemotionale - Wiedervereinigung vor. Originaltitel: Separated at Birth