TLC 17:25 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Die Browns in Boston USA 2011 Kody Brown reist mit seinen Frauen und seinen vier ältesten Kindern nach Boston, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen und über ihre polygame Lebensweise zu sprechen. Außerdem sollen sich Logan, Mariah, Aspyn und Madison ein paar Universitäten anschauen, um sich mental auf ihre Zukunft vorzubereiten. Kody hat etwas Bammel vor der Diskussionsrunde, weil er Vorurteile und Ablehnung befürchtet. Vor allem, weil in letzter Zeit viel über die grässlichen Taten des selbsternannten polygamen Propheten Warren Jeffs geschrieben wurde. Und tatsächlich nehmen die Studenten kein Blatt vor den Mund. Schauspieler: Megan Blake (Herself - college student) Anya Gelernt (Herself) Danielle Tumminio (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons