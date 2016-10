TLC 15:35 bis 16:30 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Merken Obwohl Dr. Jeff Young sehr beschäftigt ist, findet er Zeit, sich um kleine Eingriffe selbst zu kümmern. So auch heute, als Riese mit ihrer burmesischen Berkshire Ratte Mote in die Praxis kommt. Dem 14 Monate alten Nager muss ein Gesäugetumor entfernt werden. Da derart kleine Heimtiere einen sehr hohen Stoffwechsel haben, ist die Narkoseüberwachung schwierig. Dr. Jeff muss den Eingriff also zügig durchführen, damit die Ratte nicht zu früh aufwacht. Außerdem in dieser Folge: eine unkooperative Yak-Herde, mit der nicht zu spaßen ist, eine stark übergewichtige Katze mit Nierenleiden und ein angefahrener Hund, der schwer verletzt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet