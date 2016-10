TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Kirstys heiße Stadtoutfits GB 2012 Merken Polizist Luke findet den Kleidungsstil seiner Frau Kirsty grauenhaft und wünscht sich das attraktive Mädchen zurück, in das er sich vor vier Jahren verliebt hatte. Doch mit zwei Kids und einem Job als Krankenschwester hat Kirsty wenig Zeit für Fashion. Also nimmt Luke die Sache selbst in die Hand, jagt ihre ausgeleierten Pullis, Jogginghosen und klobigen Schuhe durch den Klamotten-Schredder und geht mit 6000 Euro auf die Shoppingmeile, um seine Frau völlig neu einzukleiden. Wird sich die berufstätige Mutter in ihren neuen Leoparden-Hot Pants und Stöckelschuhen beim Elternabend wohlfühlen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands