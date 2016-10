TLC 11:55 bis 12:25 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Romantisches Dinner USA 2011-2012 Merken Buddy Valastro möchte seiner Frau Lisa einen romantischen Abend mit köstlichem Dinner bescheren und legt sich am Herd besonders ins Zeug: Da Lisa Nudeln über alles liebt, beschließt der "Kitchen Boss", sein köstliches "Chicken Sorrentino" mit Fusilli und frischer Tomatensoße zuzubereiten. Auch seine Frau darf mitkochen und steuert überbackenen Spargel zum romantischen Dinner bei. Als süßes Highlight gibt es Erdbeeren im Schokomantel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Lisa Valastro (Herself - Guest) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore