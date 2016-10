TLC 05:05 bis 05:55 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Der tote Streetworker USA 2008 Merken Eine zerbrochene Fensterscheibe am Tatort soll Sergeant Jeff Breedlove und seine Kollegen auf die falsche Fährte locken. Doch die Beamten des Indianapolis Metropolitan Police Department fallen auf den plumpen Versuch, im Haus des Opfers einen Einbruch vorzutäuschen, nicht herein. Die Detectives verfolgen ihre eigene Theorie: Der 52-jährige Streetworker Gregory Kemp hat seinen Mörder höchstwahrscheinlich gekannt und selbst ins Haus gelassen. Als Mitarbeiter eines Beratungszentrums für Ex-Häftlinge hatte er regelmäßigen Kontakt zu gewaltbereiten Kriminellen. Deshalb konzentrieren sich die Polizisten bei ihren Ermittlungen in erster Linie auf sein berufliches Umfeld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift