TLC 03:35 bis 04:20 Dokusoap Im Namen des Glaubens Blindes Vertrauen USA 2015 Merken Carolyn Clark und ihre Familie gehören der so genannten Pfingstbewegung an. Die Glaubensgemeinschaft orientiert sich an den strengen Regeln der Kirche und sieht ihre Prediger als direktes Sprachrohr Gottes. Jahrelang geht alles gut: Carolyn fühlt sich im Kreis der Gleichgesinnten geborgen. Auch die Werte, die an ihre Kinder vermittelt werden, schätzt sie sehr. Doch als ein sadistischer Bischof die geistliche Führung in der Gemeinde an sich reißt, ändern sich die Regeln! Mit Gewalt und Misshandlungen will das selbst gekrönte Kirchenoberhaupt seine Jünger von schweren Süden befreien. Während Mutter Carolyn verzweifelt um das Wohl ihrer Kinder kämpft, ist ihr Ehemann bereits völlig indoktriniert - ein Familiendrama mit tödlichen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

