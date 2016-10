TLC 23:50 bis 00:45 Dokumentation Mörderische Affären Die Leiche im Keller USA 2013 Merken Shaun und Trisha Stemple sind der Inbegriff einer amerikanischen Traumfamilie. Sie haben ein schönes Haus, zwei nette Kinder und sind sehr religiös. Doch das harmonische Leben ändert sich schlagartig, als Shaun eine 19-jährige Fast-Food-Bedienung kennenlernt. Lügen und Betrug sind nur der Anfang der Teufelsspirale, die alle in den Abgrund reißt. Die Beziehung von Chris Faviell und Charles "Eva" Martinez dagegen ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der passionierte Schürzenjäger kann einfach nicht auf Dauer treu sein. Und als die hübsche Liz Ballard neu in die Stadt zieht, gibt es für Chris kein Halten mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Affairs