TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Gypsy Sisters Lasset das Single-Leben beginnen GB 2014 Nach einem langen Winter in Martinsburg möchte Nettie ihre Mädels wieder zusammentrommeln und organisiert einen Ziplining-Ausflug für die Girls. Alle sind begeistert, nur Schwester Mellie ist nicht mit von der Partie. Sie steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und trifft sich lieber mit ihrem neuen Freund Skott zum Bowling. Skott ist nicht der Vater des Kindes, hat Mellie während der Schwangerschaft aber immer unterstützt. Kayla lässt sich endlich von ihrem eifersüchtigen Gatten Richard scheiden und auch bei Annie und ihrem Mann hängt der Haussegen so schief, dass sie beschlossen hat, sich von Josh zu trennen. Originaltitel: The Gypsy Sisters