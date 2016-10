TLC 20:40 bis 21:05 Dokusoap Plötzlich Mutter Medizinische Überraschung USA 2011 Merken Nach einem negativen Schwangerschaftstest wacht die 25-jährige Jennifer eines Nachts mit Krämpfen auf und bemerkt Blut auf dem Bettlaken. Da sie ihren Verlobten nicht stören will, schleppt sie sich zur Toilette. Als die Schmerzen immer stärker werden und Dustin von ihren Schreien alarmiert ins Badezimmer stürzt, erleben die beiden eine Überraschung. Studentin Jenna wird mit Blaulicht in Krankenhaus gefahren, wo die Ärzte eine unerwartete Entdeckung machen: Obwohl die 20-Jährige seit Jahren die Pille nimmt, ist sie schwanger und steht kurz vor der Niederkunft. Wird das Baby überleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant