TLC 17:25 bis 17:55 Dokusoap Alle meine Frauen Schwesterehefrauen im Fitnessstudio USA 2011 Bei einem Thema sind die meisten Frauen überkritisch mit sich selbst: beim Gewicht! So auch Kody Browns Schwesterehefrauen. Meri, Janelle, Christine und Robyn führen einen ständigen Kampf mit der Waage und suchen schließlich ein Fitnessstudio auf, um dort ihr Körperfett messen zu lassen. Später bekommt die Patchworkfamilie Besuch von Danielle Tumminio, eine Pfarrerin der Episkopalkirche, die mehr über ihre polygame Glaubenseinstellung erfahren möchte. Doch sind die Browns auch bereit, die Besonderheiten ihre Vielehe vor einer Gruppe von College-Studenten zu diskutieren? Schauspieler: Kody Brown (Himself) Originaltitel: Sister Wives