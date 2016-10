TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Jagd auf den Trauzeugen GB 2012 Merken Mit welchem Dress würden Sie den attraktiven Trauzeugen auf der Hochzeit ihrer Freundin ködern und ihm gleichzeitig demonstrieren, dass sie selbst eine perfekte Ehefrau abgeben? Werbeleiterin Kay, Marketingmanagerin Toria, Studentin Ashley und Sarah, die in einem Wimpernstudio arbeitet, haben nur 20 Minuten Zeit, um die Jury von ihrem brillanten Modegeschmack zu überzeugen. Schon während der ersten Challenge zeichnet sich eine klare Siegerin ab. Doch in der Finalrunde, in der das beste Outfit für eine Oscar-Party gefordert ist, werden die Karten neu gemischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

