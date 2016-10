TLC 05:25 bis 05:55 Dokumentation Secrets of American Housewives Die Südstaaten-Schönheit USA 2014 Merken Kelley Cannon ist eine echte Südstaaten-Traumfrau. Sie sieht fabelhaft aus, ist mit einem Millionär verheiratet und hat zwei reizende Söhne. Doch hinter der makellosen Fassade ihrer Luxusvilla brodelt es. Kelleys Ehemann hat sich parallel zu seinem Vermögen eine Menge Feinde gemacht, die ihm die Pest an den Hals wünschen. Und auch sie selbst hat mit einigen Problemen zu kämpfen: Nach einer Rückenverletzung muss Kelley Schmerzmittel nehmen, von denen sie nicht mehr loskommt. Schon bald ist Kelly medikamentensüchtig. Die Cannons versuchen verzweifelt, ihr makelloses Image aufrecht zu erhalten, doch eines Nachts nimmt ihre Perfektionssucht ein tragisches Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Lives Of Stepford Wives