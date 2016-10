TLC 03:35 bis 04:00 Dokumentation Secrets of American Housewives Aller schlechten Dinge sind drei USA 2014 Merken Yvonne Stern ist der Inbegriff einer idealen Gattin und Mutter. Als Frau eines erfolgreichen Anwalts organisiert sie opulente Geschäftsessen, führt den Haushalt ihrer eleganten Villa und engagiert sich für soziale Einrichtungen. Sie fährt ihre Kinder zu Sportveranstaltungen, schneidet Rosen im Garten und trägt ausschließlich Designerkleider. Yvonnes Leben könnte nicht traumhafter sein - bis ein Mordanschlag auf die High Society-Lady verübt wird. Doch als die perfiden Hintergründe der Tat ans Licht kommen, tut Yvonne alles, um den schönen Schein zu wahren und die hässliche Wahrheit hinter der perfekten Fassade ihres Lebens zu vertuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliana Fadeyev (Yvonne Stern) Kerry Britt (Michelle) Fleece (Yvonne's Friend) Sam Jules (Yvonne's Son) Tracie Jules (Tracy) Nick McGuiness (Detective (2014)) Jaclyn Sokol (Neighbor Friend) Originaltitel: Secret Lives Of Stepford Wives Regie: Jason Fisher

