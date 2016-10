TLC 01:30 bis 01:50 Dokumentation Secrets of American Housewives Mörderischer Milchshake USA 2014 Merken Nancy Kissel führt ein echtes Luxusleben. Sie wohnt mit ihrer Familie in Hong Kong in einem atemberaubenden Apartment, kauft nur in Designer-Boutiquen ein und lässt ein Vermögen im Kosmetikstudio. Trotzdem ist die attraktive Frau unzufrieden: Ihr Ehemann verdient zwar Millionen, hat aber nie Zeit für sie. Als Nancy und ihre Kinder in die Staaten zurückfliegen, weil in Asien eine gefährliche Epidemie ausgebrochen ist, will die Millionärsgattin ihr Wintersport-Domizil in Vermont verschönern. Doch es bleibt nicht bei den Renovierungsarbeiten: Nancy beginnt eine heiße Affäre mit einem gut gebauten Handwerker, die blutig endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Lives Of Stepford Wives