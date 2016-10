TLC 22:00 bis 22:30 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Valentinstagsüberraschung USA 2015 Merken Wenn man fünf Kinder hat, ist es nicht immer leicht, die Leidenschaft in einer Beziehung aufrecht zu erhalten. Und wenn man zusammen mit fünf Kids in einer riesigen Dauerbaustelle sitzt, geht die Leidenschaft meist völlig flöten. Deshalb haben Trent und Amber zum Valentinstag einen ganz besonderen Abend geplant. Zur Feier des Tages wollen sie erst in ein romantisches Restaurant und dann zum Valentins-Line-Dancing gehen. Sie haben ein Doppeldate mit Joe und Heidi, Trents kleiner Schwester. Die beiden sind ein Beweis dafür, dass Kleinwüchsige auch mit Normalgroßen zusammen sein können, und dass die Körpergröße in einer Beziehung völlig egal ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons