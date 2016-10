TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Geizhälse Extrem USA 2011 Merken Wie weit gehen manche Menschen, um etwas Geld zu sparen? In diesem Special der Doku-Serie "Geizhälse extrem" stellt TLC die größten Knauser vor und zeigt ihre kuriosen Methoden: Männer, die in Müllcontainern wühlen, um ein Gratis-Geburtstagsgeschenk für die Liebste zu finden. Leute, die ihr Toilettenpapier mehrmals verwenden, abgelaufene Lebensmittel essen und sich Zahnseide teilen. Wer knausert, der spart - doch Familie und Freunde der Geizhälse, die oft ein stattliches Gehalt verdienen, finden diesen Lebensstil wenig amüsant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Cheapskates