TLC 15:25 bis 16:20 Dokusoap In 90 Tagen zum Altar Das 90-Tage Visum USA 2013 Merken Vor diesen Männern und Frauen liegen die 90 aufregendsten, aber auch stressigsten Tage ihres Lebens: Alan hat Kirlyam aus Brasilien nach Hollywood einfliegen lassen und kocht vor Eifersucht, weil seine exotische Freundin alle Blicke auf sich zieht. Mike hat sein Haus mit einer zweiten Hypothek belegt, um Aziza aus Russland nach Amerika zu bringen. Louis glaubt in Aya von den Philippinen seine große Liebe gefunden zu haben, und Russ hofft, dass die heißblütige Paola aus Kolumbien auf der Farm seiner Eltern glücklich wird. Während ihres dreimonatigen Visums müssen die vier Paare herausfinden, ob sie so gut zusammenpassen, dass sie nach Ablauf der Probezeit heiraten oder sich trennen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 90 Day Fiancé