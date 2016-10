TLC 11:25 bis 11:55 Dokusoap Unser erstes Zuhause Memphis, Tennessee USA 2008 Merken Seekadett Thomas Bullock und seine Frau, die College-Beraterin Damay, sind das Zigeunerleben leid und wollen endlich sesshaft werden. Da sie nun schon seit fast zwei Jahren in Memphis leben, soll die Stadt im Südwesten Tennessees ihre Heimat werden. Leider bleiben ihnen für die Haussuche gerade einmal vier Tage, denn dann muss Thomas wieder zurück aufs Schiff. Trotz professioneller Hilfe von Maklerin Mary Elrod gestaltet sich die Suche mehr als schwierig. Als der Zeitdruck immer größer wird, liegen bei Damay und Thomas die Nerven blank. Werden die beiden noch ihr Traumhaus finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My First Home