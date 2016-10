TLC 07:20 bis 07:45 Dokusoap Style Surprise Stephanie USA 2015 Merken Stephanie aus Baltimore liebt ihren Girlie-Look und kleidet sich meistens schrill und offenherzig. Möglichst wenig Stoff und viel Haut - so lautet das Motto der 31-Jährigen, die gerne bauchfrei zu Hot Pants trägt, oder auch nur in Dessous unterwegs ist. Alles was eng ist und Push-Up hat, zieht sie an. Ihre beiden Töchter sind mit Stephanies Outfit gar nicht einverstanden. Sie hätten lieber eine Mutter, die sich konservativer kleidet, zumal beide auf eine katholische Schule gehen. Die Alleinerziehende will ihren Mädels nun ein gutes Vorbild sein. Stacy London soll ihr helfen, Klamotten zu finden, die ihr stehen und den Töchtern nicht peinlich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run