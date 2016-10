TLC 03:05 bis 03:50 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Zeugen gesucht USA 2008 Merken Zwei Patronenhülsen und ein Verdächtiger: Detective Christine Minka vom Indianapolis Metropolitan Police Department leitet die Ermittlungen in einem Mordfall. Am Tatort macht sich die Polizistin ein erstes Bild der Lage. Das Opfer, der 36-jährige Angel Valasques, wurde leblos in einem Wohngebiet aufgefunden - mitten auf dem Gehsteig. Den Indizien zufolge wurde dem Mann von hinten in den Rücken geschossen. Beamte der Mordkommission suchen die Umgebung mit einem Spürhund nach der Tatwaffe ab. Ein Beobachter hatte einen 28-jährigen Mann mit einer Waffe in der Hand in diesem Viertel gesehen. Doch vom eigentlichen Tathergang hatte der Zeuge nichts mitbekommen. Sollte der Mordverdächtige nicht innerhalb von 12 Stunden ein Geständnis ablegen, muss ihn die Beamtin des IMPD wohl oder übel laufen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift

