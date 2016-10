TLC 00:40 bis 01:30 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Die Tote im Fluss USA 2008 Merken Suizid, Unfall oder Mord? Im White River wird in der Nähe einer Eisenbahnbrücke die Leiche einer Frau entdeckt. Der Körper, der noch nicht identifizierten Person, ist nur mit Unterwäsche bekleidet. Kampfspuren können Seargent Breedlove und seine Kollegen vom Indianapolis Metropolitan Police Department auf den ersten Blick nicht ausmachen. Erst die anschließende Autopsie der Leiche lässt ahnen, was sich an dem Gewässer tatsächlich ereignet hat. Letztendlich besteht kein Zweifel mehr: Die Frau ist definitiv gewaltsam zu Tode gekommen. Es sei denn, sie hätte sich halbnackt ausgezogen, selbst eine Kugel in den Kopf geschossen und wäre anschließend in den Fluss gesprungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift