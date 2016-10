TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Paranormal Survivor Kriegsgespenster CDN 2015 Merken Ganze Familien sind am Boden zerstört, wenn ihre Söhne, Väter oder Ehemänner im Krieg zu Tode kommen. Doch manchmal kehren die verstorbenen Seelen der Soldaten zurück, um die Lebenden zu besuchen - und heimzusuchen. So hatte auch der ehemalige Marinesoldat Ben Grainger einige seltsame und schockierende Erlebnisse in seiner Scheune. Als ihn die unheimlichen Vorkommnisse schier um den Verstand bringen, sucht er Kurt auf, einen erfahrenen Spezialisten für paranormale Phänomene, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Nachdem die Kameras und Voice-Rekorder aufgebaut sind und die Nacht hereingebrochen ist, glaubt Kurt, seinen Augen nicht zu trauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Martin (Judy) Alex Pryce (Christian) Originaltitel: Paranormal Survivor Musik: Joel S. Silver