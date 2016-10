TLC 13:15 bis 13:40 Dokusoap Abgeschminkt - Weniger ist mehr GB 2010 Merken Die 21-jährige Becky ist süchtig nach brauner Haut und verbringt jede freie Minute in der prallen Sonne oder auf der Sonnenbank. Lange blonde Extensions, Schichten von Make-up und üppiger Schmuck vervollständigen ihren Look. Nach einer Stilbewertung durch Beauty-Computer POD und intensiver Beratung von Jenny Frost lässt sich Becky auf ein komplettes Umstyling ein - und ist anschließend nicht wiederzuerkennen. Außerdem in dieser Episode von "Abgeschminkt": Das Make-under von Partygirl Bianca Gascoigne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snog Marry Avoid?