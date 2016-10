RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Die Cyprus Agency (Nr. 64) USA 2014 HDTV Merken Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth "Liz" Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Ilfenesh Hadera (Jennifer Palmer) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Originaltitel: The Blacklist Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Lukas Reiter Kamera: Arthur Albert Musik: James S. Levine, Dave Porter Altersempfehlung: ab 16