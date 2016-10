RTL NITRO 18:00 bis 18:30 Comedyserie M*A*S*H Kühne Träume USA 1981 2016-10-20 12:20 Live TV Merken Plötzlich stehen 500.000 Holzspatel im Camp. Keiner weiß, woher die kommen und was das soll, aber Hawkeye hat bereits eine Verwendung dafür gefunden. Er macht sich daran, einen riesigen Turm zu errichten. Als jedoch ein Reporter davon Wind bekommt und darüber berichten will, sprengt der Chirurg sein Gebilde kurzerhand in die Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) Harry Morgan (Colonel Potter) Rodney Saulsberry (Oldham) William Bogert (Maurice Allen) David Ogden Stiers (Major Charles Winchester) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Alan Alda Drehbuch: Thad Mumford, Dan Wilcox, Larry Gelbart, Richard Hooker