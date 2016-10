RTL NITRO 16:05 bis 16:55 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Lügen haben schöne Beine USA 1995 2016-10-20 10:30 Live TV Merken Die junge Julie wurde wegen eines bewaffneten Raubüberfalls verhaftet, doch ihr gelang die Flucht. Jetzt ist sie auf der Suche nach ihrer versteckten Beute in Twin Falls, um sich dann mit dem Geld abzusetzen. Jedoch sind Reno und Bobby schon hinter ihr her. Sie haben sich aufgeteilt, um gleichzeitig Julie zu schnappen und die Polizei zu verständigen. Julie hingegen ist eine skrupellose Lügnerin und erzählt Reno, dass der Polizeichef Turner der Täter gewesen sei. Als alle am Versteck ankommen, bricht großes Chaos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Marnie McPhail (Julie) Marnie Mc.Phail (Julie) Jeff Kaake (Mike Turner) Peter H. Kent (Clay) Originaltitel: Renegade Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Stephen J. Cannell, Raymond Hartung Musik: Greg Edmonson