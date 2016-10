RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Ein letzter Hinweis des Opfers USA 2004 2016-10-17 00:30 HDTV Merken In einer Diskothek in Miami/Florida eskaliert am frühen Morgen ein Streit unter Jugendlichen, bei dem der 18-jährige Jordan Rodriguez durch einen Schuss mitten ins Gesicht getötet wird. Jordans Kumpel, die die Tat mitangesehen haben, können nicht glauben, was passiert ist. Als der Täter in einem Kleinwagen geflüchtet ist, hat einer von Jordans Freunden die ersten drei Buchstaben des Kennzeichens notiert. Kann die Polizei mithilfe des Kennzeichens den Täter ausfindig machen? Bei der Suche nach seiner Katze entdeckt ein Anwohner in einer leerstehenden Wohnung eine männliche Leiche. Die Identität des Opfers bleibt zunächst ungeklärt, bis eine junge Frau die Polizisten am Tatort anspricht, da ihr Vater Marcelino Alvarado seit gestern Abend verschwunden ist. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten um Marcelino handelt. Da die Spurensicherung am Tatort eine Kondomverpackung gefunden hat, halten die Ermittler es für möglich, dass sich Marcelino dort mit einer Prostituierten getroffen haben könnte. Als ein Nachbar plötzlich behauptet, eine junge Frau namens Mary habe ihm von dem Mord erzählt, verfolgen die Detectives eine heiße Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16