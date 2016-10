RTL NITRO 17:40 bis 18:00 Comedyserie M*A*S*H Folge: 207 Notieren Sie, Max! USA 1980 2016-10-18 12:00 Live TV Merken Ein nierenkranker Patient benötigt dringend eine Dialyse, doch in ganz Korea ist kein einziges Gerät verfügbar. Hawkeye und B.J. basteln in ihrer Not aus den verschiedensten Maschinenteilen, die sie aus einen Versandhaus und sogar einer Würstchenbude beschaffen, eine eigene Dialysevorrichtung. Nun muss das Ding nur noch funktionieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) Harry Morgan (Colonel Potter) Jamie Farr (Klinger) Jeff Maxwell (Igor) William Christopher (Patrick Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Burt Metcalfe Drehbuch: Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Thad Mumford, Dan Wilcox