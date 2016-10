RTL NITRO 11:10 bis 12:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Profikiller USA 1995 Live TV Merken Michael St. John, ein krebskranker Profikiller, sucht einen geeigneten Nachfolger und macht Reno daraufhin ein interessantes Angebot. Er verspricht ihm jede Menge Reichtum und zudem den Tod von Dutch Dixon, Renos größtem Feind. Im Gegenzug soll sich Reno nach Michaels Tod um dessen Tochter Lisa kümmern. Für Reno klingt dieses Angebot äußerst attraktiv und er nimmt es an. Bobby ist jedoch sehr skeptisch, ob die Sache nicht doch einen Haken hat. Er vermutet, dass Dixon die ganze Sache eingefädelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Michael Des Barres (Michael St. John) Courtney Peldon (Dutch Dixon/Lisa) Courtney Peldon (Lisa) Stephen J. Cannell (Lt. Donald 'Dutch' Dixon) Originaltitel: Renegade Regie: Bill Nuss Drehbuch: Bill Nuss Musik: Roger Neill