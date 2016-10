RTL NITRO 02:35 bis 04:10 Actionfilm Jackie Chan: Police Story II HK 1988 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er den großen Mr. Que hinter Gitter gebracht hat, ist Supercop Kevin Chan wegen ungebührlichen und unverantwortlichen Verhaltens zum Verkehrsdienst degradiert worden. Doch das ändert nichts an dem Zorn, den Mr. Que nach wie vor auf Kevin verspürt. Also hetzt der Kriminelle seine Schlägertruppen los, die Kevins Freundin May bedrohen und eine Schlägerei mit dem Cop provozieren. Nun ist das Maß für Kevins Vorgesetzte endgültig voll: Kevin wird zur Rechenschaft gezogen, gemaßregelt und mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Entnervt von der ganzen Situation beschließt Kevin, mit seiner Freundin May erst einmal in den Urlaub nach Bali zu fliegen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Kaum sitzen Kevin und May in der Maschine, wird Kevin in den Dienst zurückbeordert: Eine Verbrecherbande erpresst den einflussreichen Unternehmer Fu und hat, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, bereits ein ganzes Einkaufszentrum in die Luft gejagt. Und wenn nicht umgehend 20 Millionen Dollar in die Kassen der Gangster fließen, wollen sie noch weitere Anschläge verüben, ganz gleich, welche Schäden sie dabei auch anrichten werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Chan Ka Kui) Maggie Cheung (May) Lam Kwok-Hung (Raymond Li) Bill Tung (Bill Wong) John Cheung (Cheung) Charlie Cho (John Ko) Yuen Chor (Mr. Chu) Originaltitel: Ging chaat goo si 2 Regie: Jackie Chan Drehbuch: Jackie Chan , Edward Tand Kamera: Yiu-Tsou Cheung Musik: J. Peter Robinson, Cheung Yiu-Cho Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 390 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 195 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 120 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 65 Min.